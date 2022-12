Pentiment: Obsidian e Microsoft annunciano la colonna sonora ufficiale, anche in vinile

Obsidian Entertainment e Microsoft hanno annunciato oggi l'arrivo della colonna sonora ufficiale di Pentiment, disponibile da oggi in streaming su varie piattaforme di distribuzione e in arrivo anche in vinile nel 2023, con un doppio album.

In linea con l'ambientazione del gioco e il suo particolare stile, anche la colonna sonora richiama ovviamente la musica del XVI secolo in Europa.

Pentiment: l'album della colonna sonora

Per raggiungere tale difficile risultato, Obsidian ha collaborato con il gruppo Alkemie, specializzato proprio nel recupero della musica rinascimentale e nell'utilizzo di strumenti d'epoca.

Tutta la musica composta per il gioco è originale, ma segue gli stilemi dell'epoca rappresentata in maniera notevolmente fedele, con ispirazioni che vanno dal XIV al XVI secolo. Oltre ad Alkemie, ha collaborato alla composizione anche Lingua Ignota (Kristin Hayter), che per l'esecuzione della canzone Ein Traum nell'epilogo del gioco si è ispirata alle tradizioni del Lieder tedesco del XIX secolo, adattando il poema di Heinrich Heine, "Ich hatte einst ein schönes Vaterland".

Per la copertina, rimanendo in linea con lo stile adottato, è stata utilizzata un'illustrazione di Benjamin Vierling, ottenuta attraverso una tecnica mista ispirata all'arte rinascimentale, con strati di pittura a olio e tempera ad uovo. L'immagine mostra il protagonista Andreas Maler, circondato da vari elementi simbolici riferiti a Pentiment. Sul retro è invece visibile una composizione di vari artwork da parte di Hannah Kennedy, l'artista di Obsidian che ha lavorato alla caratterizzazione del gioco.

In attesa di informazioni sull'uscita della colonna sonora, vi rimandiamo alla recensione di Pentiment che abbiamo pubblicato all'uscita, a novembre.