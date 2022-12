NieR: Automata Ver1.1a: data di uscita dell'anime svelata assieme a un nuovo trailer

NieR: Automata Ver.1.1a, l'adattamento anime del celebre gioco di Yoko Taro, Square Enix e PlatinumGames, andrà in onda in Giappone a partire dal 7 gennaio 2023, quindi tra poche settimane. Vi ricordiamo che in Italia verrà trasmesso dalla piattaforma Crunchyroll. L'annuncio è arrivato da parte Aniplex che ha condiviso la notizia assieme al trailer "Promotion File 008".

Il filmato, che potrete visualizzare qui sotto, è fondamentalmente la versione estesa del trailer che abbiamo riportato sulle nostre pagine ieri, e ha come protagonisti i due personaggi centrali di NieR: Automata, ovvero 2B e 9S.

Aniplex inoltre ha annunciato una diretta speciale che andrà in onda alle 12:00 italiane di mercoledì 28 dicembre 2022, in cui verranno svelate nuove informazioni sull'anime. In precedenza abbiamo visto un trailer con protagonista Lily e un altro con Adam ed Eve dal sapore decisamente Yaoi.

NieR: Automata Ver1.1a è l'adattamento animato di NieR: Automata, l'Action RPG di Square Enix pubblicato nel 2017. La storia riprenderà quella del gioco originale, ma ci saranno alcune modifiche più o meno importanti, come confermato da Yoko Taro stesso.