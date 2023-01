Sons of the Forest: degli alleati guidati dall'IA aiuteranno nei combattimenti e non solo

Grazie a una nuova video anteprima di IGN, apprendiamo che in Sons of the Forest i giocatori potranno fare affidamento su dei compagni guidati dall'IA, che si riveleranno utili nei combattimenti, nella raccolta di risorse e la costruzione.

Come spiegato nel filmato qui sotto, progredendo nell'avventura il protagonista si imbatterà in potenziali alleati. Il primo è Calvin, un uomo che ha subito un trauma cranico che gli impedisce di parlare. Nonostante ciò si rivelerà comunque molto utile.

Potremo impartire numerosi ordini agli alleati, tramite dei comandi sotto forma di note scritte su un taccuino. Ad esempio nel filmato (minuto 2:00), viene ordinato a Calvin di raccogliere legna e darla al nostro avatar usando la combinazione di ordini "Prendi" "Tronchi" e "dalli a me". Grazie a questa funzione si può chiedere ai personaggi dunque di svolgere le attività più noiose o di raccogliere le risorse più necessarie in un determinato momento. Lo stesso vale anche per i combattimenti.

Di contro, dovrete anche stare attenti alle necessità degli alleati, come i loro valori di fame, stanchezza e felicità. Volendo, nonostante non ci sia un'opzione apposita, potrete anche decidere giocare Sons of the Forest completamente in solitaria semplicemente uccidendo il compagno di turno.

Oltre a Calvin gli sviluppatori di Endnight Games promettono che potremo reclutare altri alleati, ognuno dotato di caratteristiche uniche. Nel video vediamo l'esempio di Virginia, una mutante con tre braccia e tre gambe, caratterizzata da un carattere schivo. Grazie alle mutazioni, può imbracciare contemporaneamente un fucile e una pistola, rivelandosi dunque particolarmente utile in battaglia.

Nel video viene spiegato anche che i nemici avranno un IA molto più raffinata e prenderanno decisioni autonome, non solo in base alle azioni del giocatore, ma anche alla situazione, l'ambiente circostante e perfino le condizioni climatiche.

Alcuni nemici hanno un atteggiamento da leader e possono influenzare gli altri con le proprie ideologie. È possibile persino sfruttare, volontariamente o meno, questo sistema per far scontrare tra loro mutanti e le tribù di cannibali che popolano il mondo di gioco.

Sons of the Forest sarà disponibile a partire dal 23 febbraio 2023 per PC.