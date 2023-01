Destiny 2: il servizio in abbonamento non c'è, ma potrebbe avere senso

A stupire gli appassionati del gioco, però, oltre alla notizia, è stato il silenzio di Bungie che, al contrario di altre occasioni, non si è precipitata sui suoi social per smentire tutto. Quanto accaduto fornisce una serie di importanti spunti di riflessione che in questo speciale sulle potenzialità di un abbonamento per Destiny 2 andremo ad analizzare nel dettaglio.

Immediatamente dopo l'uscita della notizia, chi si aspettava le solite torce e forconi contro gli aumenti dei costi si è trovato davanti a una community che, in modo più o meno educato, ha discusso delle opportunità di una svolta così radicale nel modello di business dello sparatutto MMO di Bungie . Nemmeno una settimana dopo l'uscita della notizia, quegli stessi data miner hanno ammesso di aver preso in giro tutti dicendo che "voleva essere un semplice scherzo, ma questa cosa è diventata molto più grande del previsto quindi ci siamo sentiti in dovere di ammettere che ci siamo inventati tutto ".

L'intera community di Destiny 2 è appena caduta nella trappola di un gruppo di data miner, ma dalla situazione paradossale che si è venuta a creare sono emersi molti spunti di riflessione validi che potrebbero portare a un miglioramento del gioco. Facciamo un passo indietro. Su un server Discord dedicato al data mining (la pratica di analizzare il codice di un gioco alla ricerca di contenuti in sviluppo o non ancora usciti) alcuni utenti hanno detto di aver trovato delle prove che su Destiny 2 sarebbe arrivato un abbonamento mensile simile a quello di World of Warcraft.

La cifra che alcuni Youtuber hanno usato per le loro immagini di copertina è stata di 5,99 dollari per un abbonamento che avrebbe comprese nel prezzo non solo l'espansione in uscita, ma anche la stagione in corso ed eventuali aggiunte come la nuova Chiave delle Segrete che dà accesso ai due dungeon che escono ogni anno. I giocatori ci hanno messo molto poco a fare i conti: un abbonamento a questa cifra (ma anche a 8 euro netti al mese) sarebbe più conveniente del modello di business attuale . L'altra faccia della medaglia è il comportamento abituale di molti fan dell'MMO di Bungie che, al posto di giocare tutte le settimane o tutti i mesi, tornano a vestire i panni del loro guardiano solo quando esce la nuova espansione. Questo li costringe ad acquistarla a prezzo pieno, una decisione che fa incassare molto di più agli sviluppatori.

I giocatori più attenti sanno che Destiny 2, anche se sulla carta è un free-to-play, ha da sempre una sorta di abbonamento. Al contrario di World of Warcraft e di Final Fantasy XIV, che hanno un abbonamento mensile e ogni 2 anni portano sul mercato una maxi espansione, Destiny 2 fa uscire un'espansione all'anno (dal costo di 50 euro) e una nuova stagione di contenuti (dal costo di 10 euro) ogni 3 mesi. È disponibile anche un'edizione del contenuto annuale che contiene anche le 4 stagioni dell'anno al costo di 99 euro che, diviso per i 12 mesi che copre, viene a costare ai giocatori più costanti (chi si connette per giocare almeno 2 o 3 volte alla settimana) poco più di 8 euro al mese .

La vittoria per i nuovi giocatori

Chi sceglie di iniziare a giocare a Destiny 2 deve prepararsi a navigare in un mare disordinato di vecchi contenuti

Chi beneficerebbe maggiormente dall'entrata in vigore di un servizio in abbonamento sarebbero i nuovi giocatori che si avvicinano per la prima volta al mondo di Destiny 2. Senza un amico che spieghi al nuovo arrivato come funziona il sistema dei livelli, la gestione dell'equipaggiamento, delle missioni e soprattutto dove la storia stia andando a parare, l'MMO di Bungie è un'esperienza incredibilmente disorientante per chi ci si avvicina per la prima volta. Ad aumentare ancora di più la confusione, poi, ci pensa il negozio di gioco e i suoi molti contenuti provenienti dagli anni passati.

Un nuovo giocatore che scarica la versione free-to-play di Destony 2 potrebbe non riuscire ad accedere a un determinato contenuto perché potrebbe appartenere (in ordine cronologico): al Forsaken Pack, che contiene solo metà dei contenuti di quell'espansione e non più la campagna; a Ombre dal Profondo (l'espansione del 2019); a Oltre la Luce (l'espansione del 2020); al pacchetto 30 Anni (che ha aggiunto dei contenuti premium al gioco per celebrare l'anniversario di Bungie); alla Regina ei Sussurri (l'espansione del 2022); alla Chiave delle Segrete dell'anno incorso (inclusa con la versione Deluxe dell'espansione ma non con quella normale) o alla stagione in corso.

La quantità di contenuti scaricabili a pagamento appartenenti agli anni passati di Destiny 2 è francamente disorientante per un nuovo giocatore

C'è davvero tanta confusione e chi comincia a giocare, nonostante tutti gli sforzi degli sviluppatori per mettere in ordine le cose, si sente spesso travolto da una montagna di contenuti mal organizzati e non esattamente economici. Le 3 espansioni più vecchie costano 60 euro in totale a cui aggiungere 40 per la Regina dei Sussurri, 25 per i 30 anni di Bungie e altri 50 per l'Eclissi, la prossima espansione in uscita a febbraio. Non ci sono dubbi che i giocatori paganti aumenterebbero considerevolmente se tutto questo materiale (a esclusione dell'espansione non ancora uscita) fosse incluso in un abbonamento mensile.