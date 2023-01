PS5: il bundle con God of War Ragnarok in vendita da GameStop mercoledì 11 gennaio 2023

PS5 Digital con God of War: Ragnarok sarà in vendita in quantità limitate presso GameStop domani, mercoledì 11 gennaio 2023. La console come sarà acquistabile in bundle con altri prodotti, tra cui giochi e accessori, con la disponibilità effettiva che verrà annunciata in tempo reale durante una diretta su Twitch che inizierà alle 15:00, con accesso anticipato per i clienti GS+ Level 3 e GS Pro Club.

Il pacchetto proposto da GameStop sarà venduto al prezzo di 699,98 euro include il bundle con PS5 Digital e God of War Ragnarok, assieme a un secondo controller DualSense con colorazione standard, la base di ricarica per controller ufficiale di Sony, le cuffie Sades 708GT, un cavetto USB.

Se siete interessati, il drop del bundle sul sito ufficiale della catena avverrà mercoledì 11 gennaio 2023 dalle 15:00 in poi. La disponibilità sarà confermata durante una diretta sul canale Twitch ufficiale di GameStop Italia, che inizierà alla stessa ora. Rispetto ai bundle proposti lo scorso anno, sono cambiate le regole per la coda. Ora i clienti in possesso di una tessera GS+ Level 3 e GS Pro Club possono accedere alla vendita del bundle con 30 minuti di anticipo rispetto gli altri.

