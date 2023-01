Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il nuovo trailer mostra anche Kang e MODOK

Marvel ha pubblicato un nuovo trailer per Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe dedicato al super-eroe degli Avengers, che mostra anche alcuni ospiti speciali come Kang e MODOK.

Dopo il trailer ufficiale in italiano dello scorso ottobre, il film torna dunque a farsi vedere e si prospetta decisamente epico, con l'introduzione di personaggi che fanno intravedere l'avvio di un nuovo arco narrativo di notevole portata.

Il trailer si dimostra piuttosto esplicativo sulla storia, mostrando diversi elementi del film Ant-Man and The Wasp: Quantumania, svelando anche la presenza di altri personaggi e le caratteristiche principali della storia.

Tra questi ci sono ovviamente i protagonisti della serie Ant-Man, ovvero Scott Lang AKA Ant-Man (Paul Rudd), Hope van Dyne ovvero Wasp (Evangeline Lilly), la figlia di Scott, Cassie (Kathryn Newton) e poi l'originale Ant-Man Hank Pym (Michael Douglas) e Janet van Dyne ovvero l'originale Wasp (Michelle Pfeiffer).

Ma a colpire sono le new entry di questo capitolo, ovvero Kang the Conqueror (Jonathan Majors), comparso peraltro nelle fasi finale della serie TV di Loki, che introduce un grande caos emergente dal Regno Quantico, dal quale sembra che venga fuori anche MODOK, uno dei villain più strani dell'universo Marvel, qui riprodotto in maniera alquanto fedele ai fumetti.

Considerando che il trailer annuncia "L'inizio di una nuova dinastia", come riportato in maniera chiara nel filmato, viene da pensare che questo film abbia un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'arco narrativo generale dell'MCU. In base a quanto possiamo vedere, sembra che il caos emerga da un errore di valutazione di Lang, il quale si fida di Kang per ottenere "tempo" attraverso il potere del Regno Quantico, scatenando però il riscatto dei villain.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania ha la data d'uscita fissata per il 15 febbraio 2023 al cinema in Italia, dunque non manca ormai molto al suo arrivo, anche in 3D.