Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il trailer ufficiale italiano

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stato mostrato da Marvel con il trailer ufficiale italiano: si tratta del primo video per il film con Paul Rudd, che approderà nelle sale cinematografiche il 15 febbraio 2023.

Forte di una sceneggiatura firmata dall'autore di Rick and Morty, Ant-Man and the Wasp: Quantumania vedrà Scott Lang e i suoi amici proiettati nel mondo quantico a causa di un incidente. Come potranno mai riuscire a tornare indietro?

Sembra che questo luogo non sia come immaginavamo, c'è ordine fra il caos e qualcuno che muove i fili. Parliamo ovviamente del villain del film, Kang il Conquistatore, che abbiamo potuto conoscere nella serie televisiva Loki e che debutta sul grande schermo.

Gli eventi di Ant-Man and the Wasp: Quantumania potrebbero insomma porre le basi per Avengers: The Kang Dynasty, la pellicola corale che arriverà nel corso del 2025.