Cory Barlog e Santa Monica reagiscono ai leak di God of War Ragnarok

Come vi abbiamo già segnalato, sono in circolazione in rete alcuni spoiler di God of War Ragnarok, che non sarà disponibile fino al 9 novembre 2022. Ora, anche gli sviluppatori hanno reagito a quanto sta accadendo. Precisamente, tramite Twitter, Cory Barlog ha commentato con un'immagine molto chiara e Santa Monica Studio ha confermato di pensarla allo stesso modo.

Come potete vedere, Barlog ha pubblicato una fotografia di Hayao Miyazaki, capo dello Studio Ghibli. L'immagine mostra Miyazaki a occhi chiusi, con gli occhiali in mano e una sigaretta in bocca. Le braccia sono alzate e le mani portate verso la testa. Questa immagine è diventata tempo fa un meme e serve per indicare che la persona che l'ha condivisa è pesantemente stressata per quanto è accaduto.

Ovviamente, vedere dei leak in circolazione poco prima dell'uscita è un problema per Santa Monica Studio. Dal punto di vista umano, è spiacevole pensare che i propri fan non potranno godersi l'opera nel modo corretto, scoprendo la trama giocando. Dal punto di vista commerciale, subire un leak potrebbe spingere qualche giocatore a non comprare più il gioco e quindi danneggiare economicamente la compagnia.

Ricordiamo che Barlog non è il director di God of War Ragnarok, ma lo era del precedente capitolo. Anche se non è pesantemente coinvolto con il gioco, è comunque legato all'opera e si è spesso fatto portavoce sui social di Ragnarok.

VI lasciamo infine al nostro recente provato, che non contiene spoiler.