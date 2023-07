Call of Duty: l'accordo tra Microsoft e PlayStation durerà 10 anni, conferma Sony

L'accordo vincolante siglato tra Microsoft e Sony per mantenere Call of Duty su PlayStation durerà 10 anni, dunque i giochi della serie sparatutto di Activision Blizzard arriveranno su PS4, PS5 e le future console almeno fino al 2033.

Parliamo della stessa durata del contratto che assicura l'arrivo dei prossimi Call of Duty anche sulle console Nintendo e Nvidia GeForce NOW, nonché di quello proposto in precedenza alla stessa Sony, che tuttavia aveva rifiutato in quanto ritenuto inadeguato.

La notizia è arrivata da un post su Twitter del giornalista Stephen Totilio di Axios, che ha ricevuto la conferma sulla durata dell'accordo direttamente da un portavoce di PlayStation.