Bloodborne Kart: un trailer presenta Micolash e la sua modalità di inseguimento

Continuano i lavori su Bloodborne Kart, il gioco di corse spin-off del demake Bloodborne PSX e nel mentre l'autrice Lilith Walther ha pubblicato un nuovo trailer che presenta uno dei piloti del gioco, ovvero Micolash, Signore dell'Incubo.

Si tratta di una vecchia conoscenza per i giocatori di Bloodborne. È infatti uno dei boss del soulslike di FromSoftware e il suo scontro è uno dei più particolari, dato che i giocatori devono inseguire a perdifiato questo strano uomo con una gabbia lungo un livello fatto da corridoi pervasi di nebbia e dove si nascondono dei nemici marionetta.

Le peculiarità di questa boss fight sono state per certi versi incluse anche in Bloodborne Kart. Come nel gioco originale anche qui Micolash è un corridore eccezionale e dunque gareggerà a piedi, al contrario degli altri personaggi. Non solo, sarà il protagonista di una sorta di modalità a inseguimento, in cui dovremo rincorrerlo in un'intricata pista fatta di vicoli ciechi, trampolini e portali, un po' come nel Bloodborne originale.