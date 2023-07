Wipeout: dopo ventotto anni un eroico modder ha sistemato la disastrosa versione PC

Un piccolo miracolo

La versione PC di Wipeout era... come dire... bruttina

Sony non sistemò mai Wipeout, ma ora un eroico modder (almeno si suppone essere tale), voluto rimanere anonimo, ha compiuto l'impresa lanciando la Wipeout: Phantom Edition, una conversione migliorata di Wipeout per PC basata sui dati della versione PlayStation. Nemmeno a dirlo, la qualità è enormemente superiore a quella della conversione ufficiale e vanta caratteristiche di tutto rispetto per i sistemi moderni.

Per capire la qualità del lavoro svolto guardate questo video di PC Master Race Latinoamérica (Pey):

Fate ora il confronto con la conversione ufficiale (emulata):

Chiaramente la nuova versione di Wipeout è frutto dell'amore per il gioco di qualcuno che rischierebbe qualcosa emergendo dalle ombre di Github. Noi non possiamo ringraziarlo per aver ridato lustro vero a questo classico, aggiungendo caratteristiche come il framerate sbloccato, il rendering in alta definizione, l'effetto dissolvenza per gli oggetti distanti, un aumento generale della distanza visiva, illuminazione migliorata per i veicoli, e la "PSX-accurate rasterization and blending."

Inoltre ora il gioco supporta in maniera completa mouse e tastiera, nel menù principale ci sono nuove opzioni che consentono di modificare diverse impostazioni grafiche ed è stata aggiunta la possibilità di usare diversi sistemi di collisioni: quello originale, quello introdotto nel clone BallisticNG o quello di Wipeout 2097.

Per poter usare la nuova versione di Wipeout bisogna avere i dati dell'originale per PC. Potete trovare il gioco usato su Ebay o dove sapete voi. Provatelo, perché è un lavoro degno di un prodotto ufficiale... anzi, superiore, in questo caso.