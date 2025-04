Finalmente Wipeout sta per tornare, ma non sulla console che vi aspettate

Sono ormai anni che la serie Wipeout è congelata, con Sony che non sembra volerla riesumare in alcun modo. Eppure ha ancora tanti fan in giro per il mondo. Almeno uno è così appassionato che ha deciso di convertire il primo capitolo uscito su PlayStation per una console davvero particolare: il 3DO . Sì, avete capito bene: di nuovi Wipeout non ce n'è nemmeno l'ombra, ma presto i quattro che ancora usano il 3DO nel mondo potranno giocare a una conversione dedicata. Almeno questa è la speranza.

Una conversione sentita

Il lancio del 3DO risale al 1993. Fu presentata come una console rivoluzionaria per via delle caratteristiche multimediali, ma fu frenata da un prezzo altissimo e da una line up non proprio stellare, nonché dalla concorrenza di Saturn e PlayStation (che comunque arrivarono l'anno successivo). Alla fine vendette circa 2 milioni di unità a livello globale, diventando famosa più per il suo insuccesso clamoroso che per i giochi che faceva girare. Comunque, fu uno dei primi sistemi da gioco a includere un lettore CD-ROM integrato, che sfruttò per offrire sequenze FMV (Full Motion Video) e audio di qualità CD. Era anche molto potente e riusciva a gestire il 3D con una certa agilità.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Forse proprio per questa sua fama e per non essere mai riuscita a esprimere il suo vero potenziale, negli anni è nata una scena amatoriale che propone spesso nuovi progetti per 3DO, come il recente Mortal Kombat II.

Il programmatore XProger_san, autore del motore OpenLara e team lead della remaster ufficiale di Tomb Raider I-III, ha mostrato una clip di Wipeout che mette a confronto l'originale con una potenziale versione per 3DO, spiegando che "La #PSX è nota per il tremolio dei poligoni. Uno dei motivi è il posizionamento a valori interi dei vertici rispetto alla griglia dello schermo. Al contrario, la GPU del #3DO supporta posizioni sub-pixel, ed ecco come appare la differenza."

Da sottolineare che XProger_san non ha parlato di una conversione completa, ma comunque sta lavorando a qualcosa visto il risultato ottenuto. A chi potrebbe interessare? Probabilmente a pochi, ma perché privarsi di tanta bellezza?