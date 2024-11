Svelato il possibile prezzo della GeForce RTX 5090 di Nvidia, ed è altissimo

Stando a un nuovo report, la GPU GeForce RTX 5090 costerà davvero molto . Si parla infatti di 1.999 dollari in USA . Non è la prima volta che viene spifferato il potenziale prezzo della nuova soluzione grafica di fascia alta di NVIDIA, ma con l'avvicinarsi dell'annuncio, che dovrebbe avvenire al CES 2025 , stando sempre a delle voci di corridoio, è inevitabile che le informazioni si moltiplichino.

Un aumento rilevante

Nel caso in cui la voce si rivelasse esatta, sarebbe un prezzo più alto di 300 dollari rispetto a quello della RTX 4090 al lancio e confermerebbe la tendenza di NVIDIA a far crescere i prezzi in maniera sensibile a ogni generazione.

Le fonti che avrebbero svelato il prezzo sarebbero dei giornalisti cinesi e giapponesi, che in realtà non concorderebbero completamente, visto che hanno dato due possibilità: 1.899 e 1.999 dollari, con prevalenza del secondo.

Secondo Bits And Chips, la versione overclockata supererà la soglia dei 2.000 dollari. Attualmente la Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090 OG OC Edition costa 1.819,95 dollari su Amazon.

Secondo altre voci di corridoio, Nvidia sta per lanciare la GeForce RTX 5090 con una GPU GB203 abbinata a 32 GB di VRAM GDDR7 su un bus di memoria a 512 bit. Inoltre, si dice che Nvidia abbia adottato un nuovo connettore di alimentazione 12V-2x6, abbandonando il 12VHPWR dopo appena una generazione. Come sempre tutte queste informazioni vanno prese con le dovute cautele, anche se è noto come NVDIA sia una specie di colabrodo quando si parla di anticipazioni sui suoi prossimi prodotti.