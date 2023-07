Mission: Impossible - Dead Reckoning cita Uncharted 2? L'ex-Naughty Dog Bruce Straley crede di sì

La cosa ha persino attirato l'attenzione di Bruce Straley , il co-director di Uncharted 2: Among Thieves ed ex-mentro di Naughty Dog, che in un recente tweet ha confrontato le immagini di una scena del film con delle immagini di Uncharted 2, insieme a una didascalia che recita: "...la forma più sincera di adulazione!". Ricordiamo che Uncharted 2 è stato pubblicato nel 2009 e quella mostrata è una delle scene più iconiche del gioco. L'avventura di Nathan Drake inizia proprio in tal modo.

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno è ora al cinema e il nuovo film con Tom Cruise è un concentrato di azione che attirerà molti appassionati di cinema. Gli appassionati di videogiochi, però, hanno notato che il nuovo lungometraggio ricorda in un certo momento Uncharted 2 . Precisamente, la scena del treno che sta per cadere in un burrone.

Mission: Impossible x Uncharted: la fonte di ispirazione era già stata confermata

Naturalmente, l'idea di un vagone ferroviario che sta per cadere in un burrone non è stata creata da Uncharted 2. Facendo un facile esempio, anche il film Il mondo perduto: Jurassic Park del 1997 include una scena simile a quelle di Uncharted 2 e Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno. Tuttavia, Christopher McQuarrie - il regista degli ultimi film di Mission: Impossible - ha dichiarato in precedenza di essersi ispirato ai giochi di Uncharted per le proprie pellicole.

Precisamente, McQuarrie lo ha detto nel 2015, quando ha spiegato che la sequenza dell'aereo in Rogue Nation è stata ispirata da Uncharted 3: L'inganno di Drake del 2011. Non è quindi impossibile che quanto realizzato per Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno sia stato ispirato da Uncharted 2.