Remnant 2: trailer presenta la classe del Cacciatore, una delle preferite dei fan

Gearbox Publishing - editore - e Gunfire Games - sviluppatore - hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato al gioco d'azione Remnant 2. Questo filmato ci presenta uno degli archetipi (o classi, se preferite) che potremo selezionare all'inizio della nostra avventura: il Cacciatore (Hunter, in originale). Con questo video, Gunfire Games ha presentato tutti gli archetipi del videogioco.

La descrizione ufficiale inclusa con il video recita: "Un classico di Remnant con tanto di cappuccio, l'archetipo Cacciatore si concentra sugli scontri a lungo raggio e ed è basato sulla precisione. Individua facilmente i bersagli e li elimina... spesso prima ancora che inizi la battaglia. Tutti festeggiano quando il Cacciatore è a caccia".

Le abilità del cacciatore sono pensate per fare in modo che ogni colpo abbia un grande effetto. Ad esempio, Deadeye aumenta il danno dalla distanza e la possibilità di critico e Urgency rende più veloci dopo ogni uccisione, mentre Dead to Rights aumenta la durata degli effetti delle abilità se si infliggono sufficienti danni ai punti deboli dei nemici. Essere precisi e rapidi risulta quindi molto utile per mantenere attivi effetti a lungo.

Il cacciatore di Remnant 2 è anche in grado di vedere i nemici attraverso i muri grazie a una specifica abilità da attivare: questa aumenta anche la possibilità di critico, effetto che si applica all'intera squadra. Inoltre dispone anche di un'abilità che lo rende invisibile e permette di muoversi più liberamente per le arene di combattimento.