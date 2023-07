Nintendo Switch: FBI ha usato i dati della console per trovare una ragazza a 2000 miglia da casa

Un caso di persona scomparsa è stato risolto dall' FBI grazie ai dati raccolti da Nintendo Switch . L'indagine riguardava una quindicenne apparentemente scappata di casa in Virginia e ritrovata a circa 2.000 miglia da casa.

Il caso

Un giovane ha salvato una sua amica grazie a Nintendo Switch

Il nome della ragazza non è stato svelato, vista la sua minore età e i fatti che l'hanno coinvolta. Comunque sia, dai documenti processuali si è appreso che era sparita di casa il 3 agosto 2022. Dopo numerosi tentativi fatti per ritrovarla, un suo amico si è accordo che l'account Nintendo Switch Online della scomparsa mostrava segni di attività recente e ha avvisato le autorità.

La giovane era diventata amica del ventottenne Ethan Roberts tramite internet. Roberts l'aveva raggiunta in Virginia e poi portata con lui a Tolleson, in Arizona, per costringerla poi a entrare nel mondo della pornografia minorile.

Stando ai documenti della corte, il criminale aveva permesso alla ragazza di portare con lei Nintendo Switch e quando si è connessa a internet per guardare YouTube e scaricare un gioco, il suo amico ha notato l'attività ed è andato alla polizia.

Le forze dell'ordine si sono quindi rivolte a Nintendo per individuare l'indirizzo reale corrispondente all'indirizzo IP del criminale e lo hanno arrestato undici giorni dopo la sparizione della ragazza.

La polizia ha ringraziato il ragazzo che ha comunicato lo status della ragazza su Nintendo Switch Online, per l'intuito dimostrato. Roberts di suo è stato incriminato con diverse accuse a suo carico, che includono la pedofilia minorile e il trasporto di una minore con l'intento di usarla per attività sessuali criminali. Nel processo è stato condannato a trent'anni di carcere, da trascorrere in una prigione federale.