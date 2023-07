Sony voleva anche i giochi di Bethesda su PS5 per stringere un accordo con Microsoft

Dai documenti del processo che ha visto contrapposta Microsoft alla Federal Trade Commission per l'acquisizione di Activision Blizzard è emersa una notizia interessante: durante le negoziazioni per un accordo sulla serie Call of Duty e i giochi di ABK, Sony ha chiesto a Microsoft di includere anche quelli di Bethesda.

Sì, Jim Ryan voleva che anche i vari Starfield e The Elder Scrolls VI uscissero su PS5 come condizione per accettare di scendere a patti con Spencer e soci sull'acquisizione.

Nel documento si può leggere: "Riguardo Bethesda, avevo sollevato un punto generale durante la nostra discussione sottolineando che parlare di un trattamento simile per i giochi della compagnia sarebbe un tema logico per le parti perché comprende alcune delle preoccupazioni sulla disponibilità o sul diverso trattamento dei giochi di Activision."