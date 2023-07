The Last of Us Parte 1 per PC, aggiornamento 1.1.1 disponibile: include vari fix

La versione PC di The Last of Us Parte 1 ha ricevuto l'aggiornamento 1.1.1, che non va a migliorare le prestazioni del gioco ma risolve tutta una serie di problemi più o meno rilevanti per la campagna di base e l'espansione Left Behind.

Verificato per Steam Deck con l'aggiornamento 1.1, The Last of Us Parte 1 è stato migliorato in maniera considerevole dal lancio a oggi, presentandosi ormai in una veste tecnica convincente: peccato si sia deciso di pubblicarlo con tutti quei difetti.

Come documenta il changelog ufficiale dell'aggiornamento 1.1.1, gli sviluppatori hanno sistemato diversi crash, alcune animazioni, svarioni dell'interfaccia e delle impostazioni, nonché comportamenti anomali del photo mode.