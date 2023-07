Borderlands Compilation, Baten Kaitos Remaster su PC e altro classificati in Sudafrica

Dall'ente di classificazione dei videogiochi del Sudafrica arrivano notizie su misteriosi nuovi titoli registrati, che potrebbero dunque essere in arrivo sul mercato, come una The Borderlands Compilation: Pandora's Box, Baten Kaitos I & II HD Remaster per PC e un misterioso Origination da parte di Bandai Namco.

Come sempre in questi casi, non possiamo prendere queste indiscrezioni come prove inconfutabili di giochi in arrivo, visto che spesso si tratta di semplici errori, ma in molti casi le registrazioni presso le rating board hanno anticipato correttamente l'uscita di titoli non ancora annunciati, dunque non possiamo escludere nulla a priori.

In questo caso, ci sono anche alcune basi logiche su cui incentrare il discorso, visto che si tratta di titoli piuttosto plausibili, con alcune distinzioni da fare, però.