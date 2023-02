Baten Kaitos I & II HD Remaster, cambiamenti e migliorie annunciati da Bandai Namco

Baten Kaitos I & II HD Remaster è stato recentemente presentato all'ultimo Nintendo Direct, mentre cambiamenti e migliorie emergono attraverso le FAQ ufficiali dettagliate da parte di Bandai Namco, che fanno ulteriori chiarezza sulle caratteristiche del gioco.

Dopo aver visto l'annuncio di Baten Kaitos I & II HD Remaster con trailer di presentazione al Nintendo Direct, vediamo dunque alcune delle caratteristiche previste per questo rifacimento del noto JRPG di epoca Gamecube, che a quanto pare contiene alcune variazioni rispetto all'originale.

In particolare, Bandai Namco parla di 6 parametri modificabili che possono rendere il gameplay più fluido e dinamico, in base anche alle preferenze dei giocatori, ovvero:

Possibilità di disattivare gli incontri casuali

Possibilità di KO istantaneo per i nemici, eliminabili con un singolo colpo

Velocità di gioco: possibilità di impostare tre opzioni (100%, 200% e 300%)

Velocità della battaglia: possibilità di impostare tre opzioni (100%, 200% e 300%)

Possibilità di semplificare la rappresentazione dei risultati della battaglia

Auto-batte: opzione per eseguire i combattimenti in maniera automatica

Tra questi spicca la possibile rimozione degli incontri casuali e la possibilità di automatizzare i combattimenti, mentre tra le opzioni meno impattanti ma comunque molto comode c'è l'auto-salvataggio inserito in questa nuova versione.

Inoltre, si registra un'opzione di "aiuto" che consente ai giocatori di consultare consigli e capire i significati di vari termini nel gioco. Confermata inoltre la presenza della modalità New Game Plus, che consente di rigiocare dopo aver concluso la storia una prima volta, e anche una "New Game Minus" che applica delle restrizioni per incrementare il livello di sfida.