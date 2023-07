EA Sports FC 24: arrabbiati per donne e uomini messi insieme? Non giocate Ultimate Team, dice EA

EA ha riferito di tenere in considerazione i feedback dei giocatori, ma di trovare più importante il fatto di far evolvere il gioco nel suo insieme, rispetto a stare dietro alle proteste di una parte dell'utenza. "È qualcosa a cui abbiamo pensato in maniera intensa", ha affermato l'executive producer John Shepherd in una recente intervista con IGN.

Durante la recente presentazione di EA Sports FC 24 è stato annunciato anche che le calciatrici femmine saranno disponibili all'interno di Ultimate Team per la prima volta. Queste, evidentemente, si troveranno insieme ai calciatori maschi in una sorta di campionato misto, cosa che ha generato già delle polemiche.

Con la presentazione di EA Sports FC 24 , è già montata la polemica sulla presenza di uomini e donne che giocano insieme in una sorta di categoria mista, ma Electronic Arts ha una risposta molto semplice a tutti coloro che si sentono infastiditi da questa idea: non giocate a Ultimate Team .

Ultimate Team all'insegna dell'inclusione

EA Sports FC 24, un'immagine

"Sentiamo di poter giocare un ruolo importante nella crescita di questo sport, introducendolo a tutti i nostri fan. Abbiamo questa convinzione di voler riunire tutto il mondo intorno al calcio". In particolare, Ultimate Team sembra fungere da punto di raccordo tra tutte le varie anime del gioco e dei suoi utenti.

"Ultimate Team è una grande piazza per questo. È una modalità in cui potete costruire il vostro team di fantasia composto da diverse nazionalità, diversi campionati e diversi club, dunque ci sembra un ottimo punto da cui partire per questo".

L'idea di Shepherd è di partire dai "150 milioni di fan" di adesso e raggiungere "un miliardo di fan", addirittura. Per realizzare questa visione, EA ha deciso di superare alcuni confini storici, in particolare con Ultimate Team. Per questo motivo, il VP di EA consiglia di non giocare a quella modalità se si è infastiditi dal misto di generi.

"Ci sono altre modalità da giocare, come Kick Off, che ha un'impostazione più classica e competitiva", ha spiegato Shepherd, "ma Ultimate Team è una modalità incentrata sul creare un misto di giocatori per arrivare a costruire squadre da sogno". La data d'uscita di EA Sports FC 24 è fissata per il 29 settembre 2023, potete conoscerlo meglio nel nostro nuovo provato dedicato al gioco e nello speciale sulle modalità e altro.