Classifica UK, FIFA 23 riguadagna la vetta battendo Zelda: Tears of the Kingdom

La classifica UK ha visto il ritorno di FIFA 23 in vetta: il gioco di calcio prodotto da Electronic Arts ha battuto The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom proprio mentre veniva presentato il prossimo episodio della serie, EA Sports FC 24.

FIFA 23 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom God of War Ragnarok Mario Kart 8 Deluxe Battlefield 2042 Hogwarts Legacy Call of Duty: Modern Warfare 2 Star Wars Jedi: Survivor Minecraft Elden Ring

In uscita il 29 settembre, EA Sports FC 24 è stato appunto protagonista di un reveal e abbiamo provato tutte le novità dell'erede di FIFA, dunque ciò potrebbe aver avuto un impatto sulla popolarità dell'attuale edizione.