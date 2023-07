Gunbrella: un trailer mostra il particolare attrezzo alla base del gioco

È un po' riduttivo chiamarlo ombrello, perché questo attrezzo è in grado di assumere diverse configurazioni e risultare d'uopo in un sacco di situazioni differenti, fornendo validi aiuti al protagonista nel suo percorso di esplorazione, scoperta, indagine e distruzione assortita.

A sostenerlo in questo viaggio c'è proprio questa bislacca "Gunbrella", che sostanzialmente è una sorta di ombrello in grado di sparare, ma non solo.

Gli autori di Gato Roboto tornano dunque in scena con un bizzarro gioco d'azione e piattaforme con elementi anche puzzle, nel quale ci troviamo a interpretare un boscaiolo impegnato in una missione di vendetta, o qualcosa del genere.

Gunbrella è un gioco da tenere d'occhio, non fosse altro che per il fatto che proviene da Devolver Digital e Doinksoft, un'accoppiata che ha dimostrato già ottime cose e che torna sulla scena con un particolare action platform incentrato sull'uso di questo bizzarro attrezzo chiamato appunto Gunbrella, valido per diversi utilizzi e protagonista del nuovo trailer .

Cos'è Gunbrella?

Doinksoft descrive Gunbrella come un action adventure ad ambientazione "noir-punk", definizione alquanto strana ma che sembra trovare un'applicazione appropriata in questo titolo.

In un mondo in cui le risorse stanno rapidamente esaurendosi, seguiamo dunque l'avventura di questo boscaiolo armato di ombrello-fucile alle prese con ghoul e gangster, poliziotti, cultisti e in generale figure derivanti dal degrado sociale di questo oscuro mondo distrutto dalle corporazioni. Nientemeno.

Non c'è ancora una data d'uscita ma Gunbrella è atteso per il 2023 su PC e Nintendo Switch, in attesa di ulteriori delucidazioni al riguardo. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro nuovo provato di Gunbrella.