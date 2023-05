Ratchet & Clank Rift Apart arriva su PC, data di uscita e primi dettagli tecnici ufficiali

Ratchet & Clank: Rift Apart è in arrivo su PC e la data di uscita è il 26 luglio 2023. Potete vedere il trailer ufficiale poco sotto.

Aggiornamento: Tramite la pagina Steam è stato confermato in modo ufficiale che Ratchet & Clank: Rift Apart è in arrivo su PC. Viene confermato che il gioco supporterà NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex, NVIDIA DLAA, AMD FSR 2, Intel XeSS e Temporal Injection di Insomniac Games. In termini di risoluzione, supporterà 21:9, 32:9 e 48:9 (oltre all'ovvio 16:9). Giocando con DualSense è possibile sfruttare gli effetti del feedback aptico e i grilletti adattivi. Il gioco è sviluppato da Nixxes Software. Non sono ancora stati condivisi i requisiti.

Ratchet & Clank: Rift Apart si unisce alla lista di giochi PlayStation in arrivo su PC. Nel caso di Insomniac Games, si tratta del terzo gioco pubblicato su computer, dopo Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Ratchet & Clank: Rift Apart è il più recente capitolo della saga del Lombax. Propone anche due nuovi personaggi e ci porta in un nuovo universo nel quale Ratchet incontra una nuova Lombax. Con il suo tipico mix di azione, piattaforme ed enigmi, Ratchet & Clank: Rift Apart è un apprezzato gioco PlayStation 5, ora ex-esclusiva della console. Qui sotto potete vedere delle immagini della versione PC.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Ratchet & Clank: Rift Apart è, senza mezzi termini, una grandiosa esperienza, capace di emozionare davvero chiunque grazie alla sua spettacolarità e al feeling di gioco estremamente rifinito. Siamo di fronte a valori produttivi incredibili non solo per la serie Insomniac, per un gioco sorprendentemente denso di contenuti. L'avventura base si aggira tra le 12 e 15 ore se si seguono solo gli eventi della storia principale, sale tra le 20 e 25 circa se volete completare il gioco con tutti i collezionabili e cresce ulteriormente in modalità Sfida per completare tutto al 100%. Rift Apart però può anche configurarsi come un'esperienza leggera e divertente giocata a livelli di sfida meno impegnativi. Lo scompattamento delle sfide platform dall'avventura principale e gli altri cambi di struttura o semplificazioni evidenziati servono sicuramente per creare una formula più accessibile e mainstream: questo però non è una criticità perché anzi, siamo convinti sarà una scelta che avvicinerà tanti altri giocatori al franchise, incoraggiando Insomniac Games e PlayStation a continuare le avventure di Ratchet, Clank e Rivet. Perché Rift Apart, chiaramente, è solo l'inizio."