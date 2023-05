F1 23 Braking Point 2, abbiamo provato la modalità con una forte enfasi sulla narrativa

Nel corso della nostra recente prova abbiamo avuto modo di vivere i primi tre capitoli della modalità Braking Point 2. Ci siamo fatti dunque un'idea di come hanno lavorato gli sviluppatori in questi due anni per continuare ad evolvere questa modalità di gioco.

Tra le modalità di gioco presenti in F1 23, ci sarà anche Braking Point 2 . Prendendo nuovamente ispirazione dalla popolare serie Netflix Drive to Survive, gli sviluppatori di Codemasters hanno realizzato un modalità con un forte focus sulla narrativa. Avremo dunque la possibilità di continuare a vivere le vicende di Aiden Jackson, un personaggio immaginario che deve affrontare le difficoltà da pilota di Formula 1, sia in pista che nel paddock e nella vita privata.

Come nasce Braking Point?

La prima apparizione della modalità Braking Point risale a F1 2021 dove è iniziata la storia di Aiden Jackson

La Formula 1 è sempre stato uno sport abbastanza controverso. Volendo banalizzare tanto il lavoro che viene svolto dal Circus e dalle scuderie, il tutto si riduce in venti macchine che corrono in varie nazioni del nostro pianeta. Alcune volte ci regalano delle gare sensazionali, altre invece possono farci addormentare sul divano. Al pubblico però piace lo spettacolo, piace il dramma del dopo gara, con i piloti che se le suonano per una manovra poco lecita in pista ed altre situazioni da cardiopalma. Per avvicinare dunque altri spettatori alla Formula 1, da qualche anno è stato realizzato uno show televisivo chiamato Drive to Survive, disponibile attraverso il popolare catalogo in abbonamento di Netflix. Si tratta di una serie TV dove vengono mostrati alcuni retroscena molto interessanti del mondo della Formula 1, tagliati per rendere un'intera stagione sportiva ancora più interessante e spettacolare. Alcuni fan dello sport hanno storto un po' il naso a riguardo, perché la resa su schermo dello show si allontana parecchio dalla realtà e dalla disciplina in generale, che in alcuni frangenti passa in secondo piano.

Proprio seguendo le orme di Drive to Survive gli sviluppatori di Codemasters hanno introdotto per la prima volta in F1 2021 la modalità Braking Point. Si tratta di una sezione di gioco dove la narrativa fa sicuramente da padrona, grazie a delle scene d'intermezzo e filmati realizzati in computer grafica. Il gameplay nudo e crudo della serie viene quindi intervallato con alcune situazioni verosimili che possono presentarsi nel paddock di Formula 1. Rivalità, discussioni con i team principal delle scuderie, battibecchi con il compagno di squadra e la costante pressione di dover sempre dare il massimo. In Braking Point andremo quindi ad immergerci in un fittizio mondo della Formula 1, unendo piloti e personaggi reali con nuove personalità immaginarie. Il tutto è stato condito con tanta spettacolarità ed una storia tutto sommato verosimile con alcuni interessanti colpi di scena.