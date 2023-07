Zelda: Tears of the Kingdom è il gioco fisico più venduto del 2023 in Europa, al momento

Altra cosa notevole è che si tratta di un gioco in esclusiva, riscontrabile su una sola piattaforma ovvero Nintendo Switch: nonostante questo, almeno sul fronte delle copie fisiche ha ampiamente superato altri concorrenti multipiattaforma decisamente temibili e usciti anche prima, che hanno potuto sfruttare una maggiore quantità di mesi per diffondersi.

Visto l'andamento del mercato, basarsi esclusivamente sulle copie fisiche può avere poco senso, ma quando si tratta di un titolo di questo richiamo è possibile che non ci si trovi tanto lontani dal risultato complessivo. Se si considera che il gioco è stato lanciato verso metà maggio, inoltre, il traguardo è ulteriormente impressionante, visto che è stato raggiunto in meno di due mesi.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom risulta essere, per il momento, il gioco più venduto in Europa nel 2023 , per quanto riguarda le copie fisiche , secondo i dati forniti in questi giorni dalla compagnia GfK.

Gli avversari di Zelda

Top 3 dei giochi più venduti in Europa per ogni paese tracciato da GfK

Al secondo posto troviamo Hogwarts Legacy, ovvero il principale indiziato ad essere il rivale di The Legend Zelda: Tears of the Kingdom. Sul fronte del mercato fisico non è riuscito a superare il capolavoro Nintendo, ma considerando le piattaforme su cui si trova è possibile che il risultato complessivo con le vendite digitali racconti una storia diversa.

In terza posizione troviamo ovviamente il solito FIFA 23, con anche questo che potrebbe trovarsi in una posizione più elevata considerando le copie digitali, ma al momento non abbiamo il quadro completo.

GfK ha fornito anche i primi tre giochi più venduti per ogni paese europeo tracciato, cosa che ci consente di vedere come in Italia la top 3 sia invertita, con FIFA 23 al primo posto, Hogwarts Legacy al secondo e Zelda: Tears of the Kingdom al terzo.