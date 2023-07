Call of Duty: Modern Warfare 3 verrà presentato con un evento in Warzone 2, presto

Un messaggio "censurato" da parte dell'account ufficiale della serie sembra proprio indicare che la presentazione di Call of Duty: Modern Warfare 3, il nuovo capitolo della serie di sparatutto Activision Blizzard, avverrà attraverso un evento speciale all'interno di Call of Duty: Warzone 2.

Il messaggio originale dell'account di CoD appare modificato in modo da non mostrare il titolo del gioco in questione, ma come riportato da Charlie Intel sembra proprio trattarsi della presentazione del nuovo capitolo della serie principale di sparatutto.

In base a quanto emerso, i primi dettagli su Call of Duty: Modern Warfare 3 dovrebbero dunque essere presentati all'interno dell'evento dedicato alla Stagione 5 di Call of Duty: Warzone 2, cosa che risulta in linea con quanto fatto anche in passato da Activision.