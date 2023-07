Forza Horizon 5: l'update di oggi porta il Summer Party, con nuove auto e altre novità

L'update del 18 luglio ha dunque portato una grande quantità di aggiustamenti vari, ma anche nuovi contenuti e attività tra le strade del Messico. In particolare, per quanto riguarda le auto, partecipare agli eventi consente di sbloccare le seguenti 5 auto del Festival:

Tante novità e contenuti con il Summer Party di Forza Horizon 5

Forza Horizon 5: Summer Party, tutti i dettagli

Oltre a queste, sono in arrivo nuove aggiunte per la storia, con alcune missioni da portare avanti per far avanzare l'Horizon Story. In particolare, queste missioni consentono di ottenere una 2019 Hennessey Camaro Exorcist, 9 icone con riconoscimenti per la velocità e un riconoscimento speciale da Summer Party Collector.

Ci sono poi 3 nuovi eventi provenienti da EventLab e varie altre iniziative in giro per la mappa all'interno della linea Summer Party, come le corse allo Stadio, le decorazioni stradali e altri oggetti collezionatili.

A tutto questo si aggiungono i numerosi aggiustamenti effettuati con l'update, che potete vedere nel messaggio riportato qui sopra con tutte le modifiche conseguenti all'aggiornamento.