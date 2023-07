Naruto: la nuova storia su Minato è uscita in Giappone, spiega le origini del Rasengan

Avendo vinto il contest sul personaggio più popolare, Minato è il protagonista di una nuova storia inedita legata all'universo di Naruto, che è stata pubblicata in questi giorni su Weekly Shonen Jump e che, tra le altre cose, spiega anche le origini del Rasengan, la celebre tecnica ninja utilizzata anche da Naruto stesso.

All'interno delle celebrazioni per il 20° anniversario di Naruto, Masashi Kishimoto è tornato a disegnare una nuova storia inedita sull'universo originale del celebre ninja, incentrata sul personaggio che è risultato più popolare dal sondaggio indetto nei mesi scorsi dalla casa editrice Shueisha. Minato, Quarto Hokage e padre di Naruto, è risultato vincitore del contest e la storia intitolata "Naruto: The Whorl Within the Spiral" approfondisce dunque qualcosa sul personaggio in questione.

Oltre ad essere un combattente particolarmente potente e abile, in grado di spostarsi a velocità estrema grazie a una tecnica di teletrasporto originale e avere una strana passione per i nomi delle tecniche più lunghi e complessi mai sentiti, Minato è anche il creatore del Rasengan, ovvero la tecnica speciale che caratterizzerà poi tutta la storia di Naruto, una volta appresa dal maestro Jiraya e ulteriormente evoluta e perfezionata.

La storia di Minato approfondisce anche le origini di questa mossa, che risultano piuttosto interessanti. Ovviamente, se non volete avere spoiler, evitate di leggere quanto segue.