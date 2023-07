Naruto: i nuovi episodi hanno una data d'uscita ufficiale

Il 20° anniversario di Naruto porterà con sé alcuni episodi nuovi per la serie, per le precisione quattro episodi nuovi di Naruto che andranno in scena a partire dal 3 settembre 2023, data d'uscita scelta per l'inizio della trasmissione.

Il progetto in questione è ancora piuttosto misterioso e il tweet di annuncio dei nuovi episodi non lascia capire molto, tranne il fatto che ulteriori informazioni arriveranno probabilmente solo vicini al lancio della mini-serie di episodi in questione.



Non si tratta di Boruto, ma di episodi del classico Naruto, che dovrebbero concentrarsi sugli eventi precedenti all'arrivo del figlio e protagonista della nuova serie. Tuttavia, non è detto che i quattro episodi in questione siano destinati a raccontare delle storie inedite.