Nintendo Switch: il programma di garanzia estesa 'Wide Care' è stato chiuso da Nintendo

Il programma Wide Care, peraltro una mossa alquanto inedita per Nintendo, è dunque destinato a chiudere dopo un anno di attività, con la conclusione fissata per il 31 agosto 2023 , con l'impossibilità di attivare altre sottoscrizioni a partire da tale data.

Praticamente un anno fa, Nintendo aveva lanciato un programma di garanzia estesa per Nintendo Switch chiamato "Wide Care", disponibile inizialmente solo in Giappone ma dove è destinato a rimanere e concludersi, visto che la compagnia ha annunciato la sua chiusura , fissata per questo agosto.

Il programma di garanzia estesa Wide Care per Nintendo Switch

Il programma di garanzia estesa Wide Care è una sorta di abbonamento che costa 200 yen al mese (circa 1,5 dollari al mese) o 2000 yen all'anno (15 dollari) e copre riparazioni gratuite per la console Nintendo Switch, i controller Joy-Con, il dock, e l'alimentatore.

Non è ben chiaro che tipo di danni siano coperti, visto che probabilmente buona parte dei danni accidentali non rientrano nel programma, ma consente agli abbonati fino a 6 riparazioni all'anno ai diversi componenti del sistema.

Fatto sta che non avremo modo di provarlo direttamente dalle nostre parti, visto che il programma è stato ufficialmente cancellato da Nintendo in questi giorni. Chi è già abbonato dovrebbe comunque avere garantita la riparazione fino al termine del contratto, cosa che potrebbe arrivare fino a luglio 2024, nel caso in cui si sia stipulato un abbonamento annuale proprio in questi giorni.

Nintendo non ha fornito spiegazioni precise sul perché di questa chiusura. Nel frattempo, si moltiplicano le voci sul presunto Nintendo Switch 2 che potrebbe arrivare l'anno prossimo.