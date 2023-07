Hollow Knight: Pale Court, disponibile la mod che sembra un vero DLC ufficiale

Come si pò vedere dal trailer qui sopra, è una mod veramente ben fatta che potrebbe passare per contenuto ufficiale.

Pale Court può essere scaricato a questo indirizzo e necessita dello Scarab mod manager per funzionare. Si concentra sui "più grandi campioni di Hallownest", in una sorta di boss rush a torneo che ci richiede di sfidare le leggende e prendere posto tra loro.

Così Pale Court, mod di Hollow Kinght

D'altra parte, Pale court deriva da un lavoro appassionato di numerosi modder che sono riusciti ad accordarsi e lavorare in armonia su questo bel frammento del celebre metroidvania. In particolare, Pale Court presenta cinque boss principali, ma sembra potercene essere anche un altro segreto.

Tuttavia, non si tratta solo di una boss rush concentrata esclusivamente sugli scontri con i boss in questione. Nella nostra ricerca di un posto di rilievo tra i campioni di Hallownest ci saranno anche diversi altri contenuti e una vera e propria storia aggiuntiva.

Tutto questo sembra calato perfettamente all'interno dello stile costruito da Team Cherry per Hollow Knight, oltre ad avere ovviamente un grande rispetto per la particolare lore del gioco in questione. Questo comprende anche un grosso studio sul fronte degli artwork in 2D, che riprendono precisamente l'immaginario del gioco.

Con Hollow Knight: Silksong rinviato e in mancanza di una data d'uscita per quest'ultimo, ci si può consolare con questo interessante Pale Court.