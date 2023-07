Suicide Squad Isekai annunciato con un trailer: la serie DC Comics diventa un anime

Durante l'Anime Expo 2023 è stato presentato anche Suicide Squad Isekai, ovvero un adattamento in forma di anime della celebre serie DC Comics, con una notevole variazione stilistica nel classico stile dell'animazione nipponica.

Un trailer di presentazione è stato pubblicato in queste ore e mostra qualcosa del particolare stile adottato, che modifica in maniera peculiare l'aspetto tipico di Harley Quinn e Joker, per quello che possiamo vedere nei pochi secondi di animazione.

A quanto pare, questi due sono i protagonisti dell'anime in questione, in attesa di saperne di più.

Essendo un isekai, anche questo presenta le caratteristiche tipiche del genere: in base a quanto possiamo vedere, sembra che i due personaggi siano trasportati in un mondo strano e diverso dal solito. Nelle brevi scene presentate, in effetti, vediamo draghi e isole fluttuanti, cose che fanno pensare a un'ambientazione decisamente diversa dal solito.

Non c'è ancora alcuna data d'uscita per questo Suicide Squad Isekai, ma intanto è stato aperto un sito ufficiale sul quale, probabilmente, verranno pubblicate notizie al riguardo. Sul fronte videoludico, nel frattempo, abbiamo visto che Suicide Squad: Kill the Justice League è stato rinviato al 2024.