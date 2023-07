Nintendo Switch 2, forse ci siamo: cosa sappiamo finora sulla nuova console Nintendo

Non è certo cosa nuova, ma le voci di corridoio sul presunto Nintendo Switch 2 (o come si chiamerà la nuova console Nintendo) continuano ad accumularsi di questi tempi, cosa che ci costringe, in un modo o nell'altro, a parlarne. In effetti, queste partono da una base quantomeno condivisibile: Nintendo Switch è uscita nel 2017 ed è dunque entrata nel suo settimo anno, un periodo di tempo che, in altri casi, ha coinciso con l'arrivo di una nuova generazione destinata a soppiantare la precedente. Lo stesso arco di tempo è stato quello della generazione di PS4 e Xbox One, uscite entrambe nel 2013 e che hanno ricevuto tutte e due i propri successori nel 2020, precisamente 7 anni dopo, con PS5 e Xbox Series X|S. Considerando che Switch è uscita a marzo 2017, non è assurdo pensare che una nuova console possa arrivare a marzo 2023, ovvero 7 anni dopo.

Sebbene manchi ancora quasi un anno, è chiaro che di questa si debba iniziare a parlare qualche mese prima, con una possibile presentazione che potrebbe avvenire già nel corso di quest'anno, magari nel periodo autunnale. D'altra parte, PS5 e Xbox Series X|S vennero presentate in largo anticipo, salvo poi trovarsi nei ben noti problemi produttivi che hanno di fatto dilazionato la loro affermazione a quasi due anni dopo. Tutto questo ci fa prendere con una certa serietà dei leak che, altrimenti, potrebbero essere considerati poco attendibili. Oddio, alcuni restano poco attendibili, come quello uscito oggi sui devkit già in mano a un qualche team spagnolo, ma questa insistenza sulla nuova console Nintendo ha una radice logica semplicemente nei tempi standard del mercato videoludico.

Ben più credibile è quanto riferito da Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard, nel corso della sua deposizione al noto processo dell'FTC contro Microsoft per l'acquisizione della compagnia. In questa sede, Kotick ha riferito tranquillamente di aver avuto dei colloqui con Nintendo sulla nuova console, avendo saputo anche quale dovrebbe essere la potenza indicativa di questa, ovvero all'incirca quella della "Gen 8", ovvero quella caratterizzata da PS4 e Xbox One. Parlando comunque di una macchina presumibilmente ibrida, si tratterebbe di una notevole soluzione tecnologica. Non solo, anche la stessa Nintendo ha iniziato a lasciarsi sfuggire affermazioni sulla nuova console, come quella riferita dal presidente Shuntaro Furukawa sulla necessità di produrre la nuova console in abbondanza per rispondere adeguatamente alla domanda e non incappare nel problema dei bagarini.

Per quanto riguarda il periodo d'uscita, Nintendo ha riferito di non voler lanciare nuovo hardware in quest'anno fiscale, che però termina a marzo 2024. Questo apre la possibilità di un lancio a partire da aprile del prossimo anno, cosa che rientrerebbe comunque nella teoria della generazione lunga 7 anni, più o meno. Anche considerando che Nintendo aveva consigliato a Ubisoft di lanciare Mario + Rabbids: Sparks of Hope sulla nuova console fa pensare che questa non sia destinata ad essere lontana. Tra le altre voci molto interessanti uscite di recente c'è stata anche quella di Sharp, che sostiene di stare lavorando a display LCD per una "nuova console", che fa pensare a un portatile come Nintendo Switch 2. Inoltre, sempre da Nintendo abbiamo saputo che Nintendo Switch Online sarà disponibile anche sulla nuova console di Nintendo, la quale è destinata ad utilizzare lo stesso sistema di Nintendo Account.