Nintendo Switch Online sarà disponibile anche sulla nuova console di Nintendo, trapela dalla CMA

Nel documento con le appendici della motivazione della bocciatura provvisoria dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, la CMA ha svelato che il servizio Nintendo Switch Online sarà disponibile anche per la prossima console di Nintendo.

Per chi non lo sapesse, la CMA è l'organo antitrust inglese. Comunque sia nel testo è possibile leggere, a pagina 9:

"Nintendo Switch Online è stato escluso dalle quote di mercato perché il servizio di cloud gaming di Nintendo è limitatissimo. Il servizio di cloud gaming di Nintendo è disponibile soltanto su Nintendo Switch e [CENSURATO].

1 Nintendo Switch Online dà accesso ai giocatori ai salvataggi cloud e al multiplayer online, tra le altre caratteristiche.

2 Per questo abbiamo considerato Nintendo Switch Online essenzialmente un servizio per il multiplayer online, più che uno per il cloud gaming."

Attualmente Nintendo Switch Online è disponibile solo per Nintendo Switch. La parte censurata del documento potrebbe quindi nascondere la nuova console della compagnia, che a questo punto potrebbe essere retrocompatibile con l'attuale. Purtroppo non se ne sa nulla di certo. L'unica certezza è che sia già in lavorazione visto che il ciclo di vita di Nintendo Switch si avvia verso la sua naturale conclusione.