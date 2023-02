Sony ha acquisito Ballistic Moon, per la compagnia di analisi finanziarie PitchBook.com

Sony ha acquisito lo studio di sviluppo Ballistic Moon, almeno stando a quanto riportato sul sito di PitchBook.com, compagnia che si occupa di consulenze finanziarie e analisi di mercato.

Sul sito possiamo infatti leggere che Ballistic Moon risulta "acquisita" e come "Parent Company" viene indicata Sony.

Ballistic Moon secondo PitchBook.com

Si tratta di un errore? Difficile dirlo, ma a questo punto è facile che non lo sia, visto che la multinazionale giapponese stessa ha suggerito di possedere lo studio di sviluppo fondato da ex Supermassive Games, i cui progetti sono ancora misteriosi.

Se vogliamo, un altro segnale dell'avvenuta acquisizione lo si trova sul sito ufficiale della compagnia stessa, dove figurano decine di annunci lavorativi per altrettante posizioni aperte. Considerando che stiamo parlando di uno studio di sviluppo nato da transfughi di un'altra software house, si tratta di un bel po' di personale in più da ricercare tutto insieme, che richiede quindi ingenti finanziamenti. Questo non significa automaticamente che dietro ci sia Sony, ma a questo punto perché no, date le fonti che danno per confermata l'acquisizione?