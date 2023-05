Sharp lavora ai display LCD di una 'nuova console', si tratta di Nintendo Switch 2?

Sharp ha annunciato di essere al lavoro su dei display LCD per una "nuova console da gaming" portatile e chiaramente il primo pensiero va subito a Nintendo Switch 2 o qualunque sarà il nome della prossima console della grande N.

Questo dettaglio è stato svelato da Robert Wu, il CEO della compagnia, durante l'ultimo incontro con gli azionisti. Nello specifico ha rivelato che Sharp ha in programma di lanciare la produzione degli schermi LCD di questa nuova misteriosa console portatile durante il corso dell'anno fiscale, che terminerà il 31 marzo 2024.

Se effettivamente stiamo parlando dei display che monterà Nintendo Switch 2, allora siamo perfettamente in linea con le tempistiche suggerite da Nikkei Asia in un recente report, dove la testata afferma che la console non arriverà prima dell'aprile del prossimo anno. Inoltre, tenete presente che Sharp ha una lunga storia di collaborazione con Nintendo. Ad esempio ha realizzato gli schermi del DS ed è stata coinvolta nell'assemblaggio di Switch.

Detto questo, Wu ha rifiutato di svelare ogni possibile dettaglio riguardo la compagnia che ha commissionato la produzione di questi display LCD, ma ha dichiarato che Sharp è coinvolta nella fase R&D (ricerca e sviluppo) della console.

"Non possono parlare di qualsiasi dettaglio riguardante clienti specifici. Ma per quanto riguarda una nuova console da gaming, siamo stati coinvolti nella sua fase di ricerca e sviluppo", ha detto Wu, come riportato da Bloomberg.

Insomma, ci sono buone probabilità che la console in questione sia proprio il tanto atteso successore di Switch, ma al tempo stesso non possiamo assolutamente escludere che si tratti di un device realizzato da un'altra compagnia, anche considerando quanto il settore delle console portatili stia attirando l'interesse di diversi attori sul mercato, basta pensare ad ASUS ROG Ally e Steam Deck.