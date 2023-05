Nintendo Switch 2: lo sviluppo procede bene, ma non sarà lanciata prima della primavera del 2024

Nintendo Switch 2 è a un buon punto dello sviluppo, che procede bene, ma non la vedremo prima della primavera del 2024, o anche dopo, visto che gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo, stando a un'indiscrezione raccolta da Nikkei Asia e attribuita a una fonte considerata affidabile e a conoscenza delle cose di Nintendo.

La notizia è stata data a margine del commento ai dati finanziari di Nintendo pubblicati oggi, in cui si è prospettato un calo delle vendite di Nintendo Switch per l'anno fiscale corrente. L'arrivo della fine del ciclo di vita della console richiede il lancio sul mercato di una erede, ma c'è ancora da aspettare un po', stando a quanto si appreso, anche perché il calo non è così drammatico.

La notizia conferma anche quanto affermato da Nintendo stessa, che ha negato la possibilità dell'arrivo di nuovo hardware in questo anno fiscale.

Del resto Nintendo non ha fretta. Shuntaro Furukawa, il presidente della compagnia, ha dichiarato che nessuno si aspettava di vendere più di 10 milioni di console in un anno a questo punto del ciclo di vita della console: "Nella storia dei nostri affari nel mondo console, non abbiamo amai visto vendere 10 milioni di unità hardware in questa fase. Siamo in un territorio ancora inesplorato."

Sostanzialmente Nintendo starebbe cercando di capire cosa fare, valutando accuratamente lo scenario inedito che si è venuto a creare grazie al successo di Nintendo Switch.