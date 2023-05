Age of Wonders 4: vendute 250.000 copie in quattro giorni, in arrivo la prima espansione

In soli quattro giorni, Age of Wonders 4 è riuscito a vendere più di 250.000 copie. L'annuncio del successo del gioco è stato dato dall'editore Paradox Interactive e dallo studio di sviluppo Triumph Studio, che hanno sottolineato come sia il titolo della serie che ha venduto più velocemente.

Considerate che Age of Wonders 4 è stato lanciato il 2 maggio 2023 e che si tratta di un 4x mescolato a un gioco di ruolo, quindi non proprio un genere di richiamo per le masse. Le vendite sono state fatte su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Purtroppo non è stato esploso il dato delle diverse piattaforme, anche se immaginiamo che la gran parte delle vendite sia stata fatta su PC, la piattaforma d'elezione per il genere.

Il comunicato ufficiale con l'annuncio ha riservato anche dello spazio per la prima espansione, Dragon Dawn, prevista per l'estate 2023. Sarà acquistabile singolarmente o dentro l'expansion pass, incluso nell'Edizione Premium del gioco.

Per avere maggior informazioni su Age of Wonders 4, leggete la nostra recensione, in cui abbiamo scritto:

"Age of Wonders 4 è un 4X molto interessante che getta delle basi solide da espandere nei prossimi mesi. Tutto funziona come dovrebbe, i vari sistemi sono ben integrati nella struttura fantasy con la spruzzata di gioco di ruolo della serie. Un'interfaccia un po' più fluida avrebbe consentito un'esperienza più godibile soprattutto su console, ma anche anche in questo modo la produzione di Triumph riesce a divertire. Un po' più di varietà nei combattimenti, nella parte ruolistica e nella diplomazia avrebbe consentito al gioco di spiccare tra i concorrenti, ma abbiamo l'impressione che questi saranno gli elementi sul quale si concentreranno le espansioni future."