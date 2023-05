Steam: i controlli di Valve non funzionano, lanciato un gioco in cui si stuprano delle ragazze

Qualche giorno fa, più precisamente il 4 maggio 2023, è stata pubblicata su Steam la visual novel Tamas Awakening, in cui sostanzialmente il protagonista è uno stupratore seriale. Valve ha da sempre qualche problema nel controllo dei contenuti che arrivano nel suo negozio, e questo non è il primo caso del genere, ma fa sempre un certo effetto verificare l'assoluta mancanza di curatela per ciò che viene messo in vendita giornalmente nel negozio digitale PC più importante del pianeta.

Tamas Awakening è un gioco a sfondo pornografico, e fino a qui nessun problema, se non raccontasse la storia di un giovane psicologo che, ottenuto il potere mistico di ipnotizzare le persone, lo utilizza per stuprare le donne che incontra.

A stupire è il fatto che non si tratti di caratteristiche nascoste, ma ben esplicitate nella descrizione ufficiale, in cui possiamo leggere: "giochi nei panni di un giovane psicologo che ha ottenuto un antico e misterioso potere da un'entità mistica, che ti consente di ipnotizzare le persone. Con questo potere, hai la possibilità di sco***e (e INGRAVIDARE) tutte le ragazza intorno a te, specialmente quelle che ti vivono accanto. In questo gioco ci sono moltissime fecondazioni e ingravidamenti con scambi di parole sporche, quindi se ami queste cose adorerai questo gioco.

Si tratta di un gioco nukige LINEARE e non offre scelte o finali alternativi. Il sesso viene prima, la storia alla fine."

Insomma, non c'era nemmeno da provarlo per capire che tipo di gioco fosse e vietarne la vendita. Del resto bloccarlo non sarebbe stato un problema per Valve dato che in passato non ha avuto problemi a bloccare giochi che violavano le sue linee guida, come il terzo Super Seducer, decisamente meno problematico di questo, o Devotion, rimosso sotto le pressioni del governo cinese.