Peridot è disponibile da oggi: trailer, immagini e dettagli del nuovo gioco Niantic

Peridot, il nuovo gioco da parte di Niantic, gli autori di Pokémon GO, è disponibile da oggi, 9 maggio 2023, su iOS e Android: vediamo dunque gameplay trailer e alcune immagini di questo particolare titolo, che punta a dare vita a delle sorte di animaletti virtuali in realtà aumentata.

Si parte dell'esperienza ormai consolidata di Niantic in ambito AR, visti i precedenti di Pokémon GO e Pikmin Bloom, tra gli altri, ma si raggiungono risultati evidentemente molto diversi, visto che in questo caso si tratta di creare un rapporto con creature virtuali, che possono essere visualizzate nella realtà attraverso lo schermo dei dispositivi mobile.

Sotto certi aspetti, si tratta di una sorta di evoluzione esponenziale del Tamagotchi, ma con implicazioni molto più ampie.

Peridot richiede di prenderci cura di creature fantastiche che possono diventare delle sorta di animali domestici, ma dalle forme particolarmente fantasiose e colorate. L'idea è ricreare il rapporto con gli animali domestici reali ma trasportato in un contesto fantastico, con creature strane ma sempre molto carine e piacevoli.

Anche in questo caso ci troviamo a spostarci nel mondo reale, con il gioco che tiene traccia della nostra posizione attraverso le mappe e la tecnologia tipica di Niantic, andando alla ricerca di queste creature che si chiamano "Dot", diminutivo di Peridot.

Una volta giunti in prossimità di una di queste creature, la potremo vedere sullo schermo dello smartphone in realtà aumentata e sarà possibile interagire con questa in varie maniere.

Peridot è dunque disponibile da oggi su iOS attraverso Apple App Store e su Android attraverso Google Play Store: essendo un free-to-play, il download è libero per tutti.