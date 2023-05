Redfall non ce l'ha fatta ad entrare nella top 100 di Steam nella settimana di lancio

Che Redfall avesse avuto un lancio non proprio brillante se ne erano resi conto un po' tutti, ma ora abbiamo un dato che conferma le dimensioni dell'insuccesso dell'ultimo titolo di Arkane Studios: non è riuscito a entrare nella top 100 dei titoli più venduti su Steam, classificati per ricavi complessivi e non per unità vendute.

Vero è che Redfall è presente anche su Game Pass, ma considerando che titoli quali Forza Horizon 5, Halo Infinite, Pentiment e il recente Hi-Fi Rush, per citarne altri che al lancio sono stati disponibili da subito sul servizio in abbonamento di Microsoft, non hanno faticato a entrare in classifica nella loro prima settimana, l'insuccesso appare abbastanza palese. O, quantomeno, è impossibile non percepirlo come tale.

Vediamo comunque la top 10 della settimana di Steam: