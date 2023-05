Starfield potrebbe avere delle microtransazioni, stando alla classificazione finale dell'ESRB

Starfield potrebbe avere delle microtransazioni di qualche tipo, almeno stando alla classificazione finale dell'ESRB (l'organismo che si occupa di classificare i videogiochi in Nord America). Sfortunatamente non vengono illustrate in alcun modo dalla descrizione, quindi si possono fare solo delle congetture in merito.

La classificazione di Starfield dall'ESRB

La dicitura precisa scritta nella classificazione dell'ESRB è: "In-Game Purchases(PC,Xbox Series)". Si tratta di una formula generica che indica la presenza di acquisti in gioco di qualche tipo, siano essi legati alle monete di gioco, siano oggetti cosmetici, pass stagionali e quant'altro.

Per un titolo come Starfield è ipotizzabile che si parli di DLC di qualche tipo, considerando anche i giochi single player passati di Bethesda come The Elder Scrolls V: Skyrim e il più recente Fallout 4, ma potrebbero esserci anche degli acquisti cosmetici, per quel che ne sappiamo. Più improbabile la presenza di una moneta di gioco acquistabile con soldi reali, visto il tipo di esperienza proposta.

Un'altra possibilità decisamente concreta è l'implementazione da subito di un creation club, tipo quelli di Skyrim e Fallout 4, che consentirà ai modder di vendere le loro opere. In questo caso gli oggetti in vendita potranno essere di ogni tipo. Considerando quanto Bethesda e la scena modder siano legati, si tratta forse dell'ipotesi più concreta tra tutte quelle proposte.

Insomma, prima di iniziare a preoccuparci, aspettiamo un annuncio ufficiale che diradi le nebbie del dubbio. Per il resto vi ricordiamo che l'11 giugno 2023 ci sarà uno showcase dedicato a Starfield, mentre il gioco sarà pubblicato il 6 settembre 2023 per PC e Xbox Series X/S.