Nintendo Switch: nessun nuovo hardware almeno fino ad aprile 2024, anche se le vendite rallentano

Nintendo, condividendo i dati finanziari dell'anno fiscale 2022-2023 (conclusosi a marzo 2023), ha svelato che non ha intenzione di pubblicare nuovi hardware per l'anno fiscale corrente. Questo significa che prima dell'aprile 2024 non ci saranno nuove console, che siano revisioni di Switch o la prossima piattaforma Nintendo.

Inoltre, la compagnia di Kyoto ha svelato che le vendite di Nintendo Switch sono rallentate. Come vi abbiamo segnalato, Switch ha superato i 125,62 milioni di unità vendute (dati di fine marzo 2023), ma le vendite anno su anno sono calate del 22%. Nei dodici mesi passati, la compagnia ha piazzato 17,97 milioni di unità, non raggiungendo l'obiettivo di 18 milioni (inizialmente fissato a 21 milioni). Per il prossimo anno, Nintendo punta a vendere 15 milioni di unità, un ulteriore calo (precisamente del 16,5%): il presidente Shuntaro Furukawa avrebbe anche affermato, secondo la fonte, che in realtà difficilmente sarà raggiunto tale obiettivo.

Le vendite sono quindi sempre meno, ma è comprensibile dopo tutti questi anni. Un nuovo hardware aiuterebbe ovviamente a far ripartire Nintendo dal punto di vista delle pure vendite di console, ma pare che dovremo aspettare almeno un anno.

Nessuna nuova Switch o altre console per il 2023 e inizio 2024

Di certo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sarà un successo di vendite, quindi per il momento Nintendo potrà gioire dei risultati finanziari. Vi segnaliamo poi che è disponibile la Guida strategica ufficiale su Amazon, in preordine sia in standard che in versione da collezione.