eFootball 2023, al via la Stagione 5 'European Showdown', trailer e dettagli

Konami ha dato inizio oggi alla Stagione 5 di eFootball 2023, intitolata "European Showdown". Per l'occasione ha pubblicato un trailer ufficiale della nuova season, che potrete visualizzare nel player sottostante, e offerto una panoramica delle novità introdotte.

Per la precisione la Stagione 5 proseguirà fino al 3 agosto 2023. Il tema questa volta è il gran finale dell'attuale stagione calcistica e verranno celebrati i club che sono stati incoronati campioni del proprio campionato attraverso una campagna speciale. I dettagli saranno svelati prossimamente, ma Konami ha suggerito che sarà "l'occasione ideale per ingaggiare talenti di livello assoluto".

Inoltre verranno aggiornate le liste dei calciatori, con D. Seaman, K. Rummenigge e altri campioni che hanno ottenuto ottimi risultati recentemente che appariranno in versione Epic. Inoltre P. Mertesacker, J. Wilshere e altre leggende saranno disponibili come giocatori Big Time. Per quanto riguarda i giocatori "In evidenza", sarà possibile aggiungere al proprio team calciatori che hanno ottenuto risultati eccezionali a fine stagione o le stelle dei club. Inoltre, saranno introdotti atleti con la nuova Abilità "Assist cruciali" come giocatori Show Time.

Durante la season si festeggerà anche il sesto anniversario della versione mobile di eFootball e per l'occasione ci sarà una campagna ricca di premi. Infine, tutti i Pass partita di eFootball 2023 sono stati aggiornati, con nuovi premi per espandere la propria squadra.