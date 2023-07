F-Zero: ex-Nintendo vede in Mario Kart 8 Deluxe il motivo per cui la serie è congelata

Takaya Imamura, un ex-sviluppatore di Nintendo che ebbe modo di lavorare sulla serie F-Zero , ha spiegato ai microfoni di VGC come mai è stata congelata e la casa di Mario non sembra volerle dedicare un po' di risorse per farla rinascere. Il motivo principale sarebbe Mario Kart 8 Deluxe , ossia il successo enorme della serie di corse di Mario, che renderebbe poco probabile il lancio di un altro gioco che di corse che gli si potrebbe sovrapporre.

F-Zero non tornerà

Sono anni che la serie F-Zero è congelata

Più precisamente, a Imamura è stato chiesto come mai la serie F-Zero riceva molte meno attenzioni di altre, come quella Star Fox, il cui successo non è comunque molto maggiore. Lo sviluppatore veterano ha quindi risposto:

"Credo che sia perché Mario Kart è il gioco di corse più popolare di Nintendo e un nuovo F-Zero costerebbe una fortuna. Ho l'impressione che Miyamoto-san sia davvero affezionato a Star Fox."

Insomma, il successo stratosferico della serie Mario Kart, in particolare di Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch, impedirebbe l'arrivo di un nuovo F-Zero, che di suo costerebbe troppo. Di nostro non fatichiamo a credere nella tesi di Imamura, visto che lanciare un F-Zero, con l'allungarsi della vita dell'ultimo Mario Kart, per Nintendo equivarrebbe a farsi concorrenza da sola.

Impossibile dire se la serie F-Zero sia completamente morta oppure se in futuro avremo qualche speranza di vederla tornare (nel mondo dei videogiochi non può mai dirsi, visto che hanno ritrovato la via del mercato anche titoli come Zool, Bubsy o il futuro Croc). Per adesso all'orizzonte non c'è davvero niente e anche le voci di corridoio in merito sono rade e per nulla attendibili. I fan possono solo aspettare.