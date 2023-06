Croc: Legend of the Gobbos sta per essere rimasterizzato in alta definizione

Croc sta per essere rimasterizzato in alta definizione. A dirlo è stato Jez San, il fondatore di Argonaut Software, che lo ha comunicato a James Batchelor, il caporedattore di GamesIndustry.biz, dopo la condivisione di un articolo sulla lavorazione del gioco, in cui si chiedeva, tra le altre cose, che fosse rimasterizzato.

San: "Ho una notizia, ma è prematuro fare un annuncio. La versione HD di Croc è all'inizio dello sviluppo."

Come vedete i dettagli sono scarsi, ma si tratta comunque di una buona novella. Croc: Legend of the Gobbos fu pubblicato nel 1997 e ricevette un seguito due anni dopo. Complessivamente era un ottimo platform game 3D, pur con tutti i suoi limiti, pubblicato su PlayStation, SEGA Saturn e PC. Attualmente è giocabile solo tramite emulazione.

Il terzo Croc non fu mai sviluppato, ma uscirono diversi giochi per sistemi mobile con il simpatico coccodrillo come protagonista: Jungle Rumble, Pinball e Volcanic Panic!, l'ultimo dei quali risale però al 2006. La sostanza è che sono diciassette anni che l'industria dei videogiochi è orfana di un nuovo Croc, quindi una versione rimasterizzata è più che benvenuta.

Per chi non lo sapesse, Croc nacque come prototipo di un platform con Yoshi come protagonista. All'epoca Argonaut e Nintendo erano in ottimi rapporti. Il primo gioco vendette 3 milioni di copie, ma poi qualcosa andò storto e tutti i progetti legati alla serie naufragarono, compreso quello di una serie animata.