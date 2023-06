Ahsoka, nuovo trailer in italiano per la serie Star Wars in arrivo su Disney+

Ahsoka, la serie Star Wars in arrivo a breve sulla piattaforma streaming Disney+, si mostra con un nuovo trailer in italiano che ci introduce ai personaggi e alle ambientazioni dello show live action con protagonista Rosario Dawson.

In uscita il 23 agosto, Ahsoka non è che l'ennesimo spin-off, i cui eventi si svolgono dopo quelli di The Mandalorian e vedono la potente Jedi alla ricerca del Grand'ammiraglio Thrawn e del giovane Jedi Ezra Bridger, scomparsi da alcuni anni.

La serie televisiva, scritta e prodotta da Jon Favreau e Dave Filoni, già creatori di The Mandalorian, porterà finalmente sullo schermo il personaggio che George Lucas ha creato per lo show animato The Clone Wars, nell'ambito di una prima stagione composta da otto episodi.

A giudicare dal trailer, Ahsoka potrebbe confermare il talento dei produttori e rivelarsi un altro gioiellino appartenente all'universo di Star Wars, dopo la stessa The Mandalorian e Andor: scopriremo come stanno le cose a partire dal 23 agosto, come detto.