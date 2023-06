Final Fantasy 16: un nuovo video di gamepaly mostra l'esplorazione di un dungeon

Un po' a sorpresa IGN.com ha pubblicato in esclusiva un video di gameplay di quasi diciannove minuti di Final Fantasy 16, che mostra l'esplorazione di un dungeon, con combattimenti annessi. Possiamo così vedere Clive in azione mentre vaga per questo l'angusto luogo e usale sue abilità per eliminare i molti nemici che gli si parano innanzi.

Attenzione: prima di proseguire considerate che il video contiene molte anticipazioni. Quindi guardatelo solo se non siete particolarmente sensibili alla cosa.

Vediamo il filmato:

Il combattimento in sé è altamente dinamico e vede Clive portare affondi, schivare colpi e usare i suoi poteri con grande determinazione, in un profluvio di effetti speciali che rendono il tutto davvero piacevole e spettacolare, nonostante l'ambiente non sembri particolarmente ricco di dettagli. A circa metà del video possiamo vedere anche una sequenza filmata di ottima qualità.

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 16 uscirà in esclusiva temporale per sei mesi su PS5 il 22 giugno 2023. Si parla già di una versione PC, ma non si sa bene quando verrà pubblicata.