Star Wars Ahsoka: periodo di uscita e primo trailer della nuova serie Disney+

Durante la Star Wars Celebration è stato presentato il primo teaser trailer e svelato il periodo di uscita di Star Wars Ahsoka. La nuova serie con Rosario Dawson come protagonista sarà disponibile in streaming su Disney+ durante il mese di agosto 2023.

Nel filmato, facciamo la conoscenza della protagonista, Ahsoka Tano, una Jedi in esilio e vecchia conoscenza per i fan di Guerre Stellari, dato che è apparsa anche nella seconda stagione di The Mandalorian e prima ancora nelle serie animate Clone Wars e Rebels. Era una delle protette di Anakin Skywalker, prima che passasse al lato oscuro della forza.

Vediamo in azione anche il Grand'ammiraglio Thrawn nel trailer, un antagonista maggiore che era stato precedentemente esiliato nei confini dello spazio nell'episodio finale di Rebels. Il ritorno di Thrawn arriva in un momento pericoloso per la Nuova Repubblica, poiché Ahsoka lo definisce "l'erede dell'Impero" nel trailer.

Leggiamo la sinossi di Star Wars Ahsoka:

"Uno spin-off di Star Wars ambientato nella linea temporale di The Mandalorian. Ahsoka Tano è una donna Togruta, un tempo Padawan di Anakin Skywalker e nonché eroina riconosciuta da tutti durante le Guerre dei Cloni. Grazie agli insegnamenti di Anakin, è passata da studentessa testarda a leader affidabile e matura. Ma il suo destino l'ha portata su un percorso diverso da quello dei Jedi. Ahsoka è alla ricerca del malvagio Grand'ammiraglio Thrawn nella speranza di localizzare il disperso Ezra Bridger, il giovane Jedi scomparso con Thrawn molti anni fa."

Di seguito anche la locandina ufficiale della nuova serie Disney+:

Durante la Star Wars Celebrations sono stati annunciati anche tre nuovi film di Star Wars, tra cui un sequel dell'Episodio IX ed è stato presentato un nuovo trailer di Indiana Jones e la Ruota del Destino.